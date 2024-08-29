Лавров: Киев сорвал мирные переговоры с Россией, вторгшись в Курскую област

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Действия украинских властей в Курской области свели на нет стремления России к мирным переговорам. ОБ этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Сенегала Ясин Фалл 29 августа.
«Готовность России к переговорам ни у кого не должна была вызывать сомнения, но «авантюра» Киева в Курской области свела на нет эту тему», – цитирует Лаврова ТАСС.
РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИД Сенегала. В рамках переговоров дипломат сообщил, что Россия
готова помочь Сенегалу, и другим африканским странам в укреплении обороноспособности и повышении антитеррористической готовности.
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