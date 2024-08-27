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Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоены по поводу возможного смягчения Западом условий по применению своего оружия для ударов по российской территории. Об этом сообщил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй, передает ТАСС.
По словам дипломата, произошедшее в Курской области стало тому подтверждением. Он отметил, что Китай и государства глобального Юга считают виновными в затягивании боевых действий «определенные военно-промышленные комплексы», которые манипулируют украинским противостоянием.
С 27 июля по 8 августа Ли Хуэй посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию для обсуждения конфликта на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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С 27 июля по 8 августа Ли Хуэй посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию для обсуждения конфликта на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова