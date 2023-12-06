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США не станут оказывать влияние на Украину и диктовать условия, при которых Киев должен будет вступить в мирные переговоры с Россией. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Определенно мы не собираемся диктовать эти условия», — ответил Кирби на вопрос об условиях завершения конфликта.
Он подчеркнул, что право решения об окончании конфликта и условиях мирных переговоров принадлежат украинскому народе и президенту Владимиру Зеленскому.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Соединённые Штаты намерены «перевалить бремя финансирования» Украины на Европейский Союз и действительно подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией. Однако Москва не должна идти на встречу ни при каких обстоятельствах.
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