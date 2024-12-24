США обеспокоены разоблачением их биопрограмм Россией и Китаем

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США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их военно-биологические программы. Об этом заявил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывает работа Москвы и Пекина по разоблачению истинного содержания военно-биологических программ США в связи с возможным ограничением деятельности Пентагона в данной сфере.
Ртищев отметил, что Штаты называют целью своей деятельности отслеживание инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся государствам. Однако на деле фиксируется, что Вашингтон наращивает военно-биологический потенциал, обходя Конвенцию о запрещении бактериологического и токсичного оружия.
Также, по его словам, США намеренно используют экономические проблемы стран Африки в здравоохранении, чтобы организовать там исследовательскую деятельность.
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Ртищев отметил, что Штаты называют целью своей деятельности отслеживание инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся государствам. Однако на деле фиксируется, что Вашингтон наращивает военно-биологический потенциал, обходя Конвенцию о запрещении бактериологического и токсичного оружия.
Также, по его словам, США намеренно используют экономические проблемы стран Африки в здравоохранении, чтобы организовать там исследовательскую деятельность.
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Анастасия Чинкова