США обеспокоены разоблачением их биопрограмм Россией и Китаем

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков высказал мнение о причинах упадка западной цивилизации. По его словам, истинные корни этого упадка кроются в серьезной деградации правящего класса, политике «открытых границ» и геополитическом фанатизме либеральных элит. Об этом он написал в своем Telegram-канале.