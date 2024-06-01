США объявили о запуске двух межконтинентальных баллистических ракет

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США запустят две межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III 4 и 6 июня. Об этом сообщило командование космических сил страны.
Отмечается, что первый испытательный запуск будет осуществлён 4 июня с 12:01 до 06:01 по тихоокеанскому времени. А второй состоится 6 июня в это же время.
Испытания будут проходить на базе Ванденберг в Калифорнии.
Командование уточнило, что целью испытаний станет демонстрация готовности ядерного оружия, а также проверка его эффективности.
Также в ведомстве добавили, что предупредили Россию о готовящихся запусках ракет.
Ранее, в минувший четверг, ВМС США в тестовом режиме осуществили перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. В Пентагоне по итогам проведения испытаний заявили, что была продемонстрирована возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности на последнем этапе полета.
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Испытания будут проходить на базе Ванденберг в Калифорнии.
Командование уточнило, что целью испытаний станет демонстрация готовности ядерного оружия, а также проверка его эффективности.
Также в ведомстве добавили, что предупредили Россию о готовящихся запусках ракет.
Ранее, в минувший четверг, ВМС США в тестовом режиме осуществили перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. В Пентагоне по итогам проведения испытаний заявили, что была продемонстрирована возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности на последнем этапе полета.
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Анастасия Чинкова