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Война США против России с целью защиты режима Владимира Зеленского была бы безумием. Об этом в соцсети Х написал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Он сослался на исследования Пентагона, которые показали, что 90 миллионов американцев погибнут в течение первых минут ядерной войны с Россией. Ещё столько же граждан скончаются за последующие полгода.
Политик добавил, что эти оценки могут быть заниженными.
Однако Кеннеди-младший заявил, что именно это ждёт США в случае разрешения ВСУ обстреливать объекты на территории России, а также эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, Пекином и Пхеньяном.
В заключение он призвал «вернуть взрослых в комнату».
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Политик добавил, что эти оценки могут быть заниженными.
Однако Кеннеди-младший заявил, что именно это ждёт США в случае разрешения ВСУ обстреливать объекты на территории России, а также эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, Пекином и Пхеньяном.
В заключение он призвал «вернуть взрослых в комнату».
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Анастасия Чинкова