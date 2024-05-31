Россия требует от США ответа на вопрос о ядерном оружии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Россия требует от американской делегации прямого ответа на вопрос о намерении разместить ядерное оружие на территории союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила зампостпреда РФ при Совбезе ООН Анна Евстигнеева.
Россия считает, что США могут попросить государства Азии, не включая Филиппин, предоставить им территорию для размещения своих ракет средней и меньшей дальности, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
Днём ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты не видят необходимости в возвращении своего ядерного вооружения в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Корейский полуостров.
До этого 4 апреля Сухопутные войска ВС США объявили о планах размещения ракет средней дальности в Азии для сдерживания Китая.
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До этого 4 апреля Сухопутные войска ВС США объявили о планах размещения ракет средней дальности в Азии для сдерживания Китая.
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Анастасия Чинкова