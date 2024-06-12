В МИДе назвали уткой данные о планах Грузии восстановить дипотношения с Россией

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Данные о планах правительств Грузии и России восстановить дипломатические отношения между двумя странами не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в российском МИДе.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что не видят смысла давать комментарии относительно различных «уток», тиражируемых грузинскими оппозиционными ресурсами. Ранее телеканал Mtavari Arkhi сообщил о работе правительств РФ и Грузии над восстановлением дипломатических отношений.
Напомним, Грузия разорвала дипотношения с Россией в сентябре 2008 года, после того как Москва провела операцию «по принуждению к миру», а также признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.
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