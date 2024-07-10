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США пытаются добиться запрета экомаркировки для российской рыбы

10 июля 2024, 08:08
Фото: iStock/nastya_ph

Фото: iStock/nastya_ph

Американские власти пытаются добиться запрета экологической маркировки для рыбы, выловленной в РФ, об этом пишет РБК.
Как удалось установить, сенаторы-республиканцы Дэн Салливан (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) обратились с письмом в Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC). Они требуют установить запрет на использование международного экологического сертификата рыболовства для российских рыбаков.

Как уточнили в РБК, ещё в 2023 году на Россию были наложены санкции, ограничивающие продажи рыбы на американском и европейском рынке. Однако MSC всё же принял решение продлить для РФ лицензию, которая позволяет российской рыбе использовать экологический сертификат, который повышает у потребителей доверие к продукции и увеличивает её стоимость.



Власти Соединённых Штатов считают неправильным, что заработанные на рынках США и ЕС деньги идут в российскую экономику.

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#торговля
#сша
#ес
Объясняют существование НАТО: Гаврилов раскрыл, зачем Западу нужна Украина
10 июля 2024, 08:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Страны Запада вливают огромные средства в конфликт на Украине, потому что он объясняет рациональность существования НАТО, с таким заявление выступил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью для РИА Новости.
По его словам, конфликт на Украине — лишь часть проблемы, которая оказывает непосредственное влияние на ОБСЕ.

«События в этой стране были сразу же использованы для обоснования правомерности возвращения НАТО к изначальной функции защиты от угрозы с Востока, а заодно и для позиционирования альянса в качестве единственного надежного инструмента безопасности в «новых условиях», — объяснил Гаврилов.

Дипломат считает, что именно по этой причине коллективный Запад продолжает вливать в поддержку киевского режима миллиарды, собранные со средств налогоплательщиков.

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#нато
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Гаврилов: стремление Запада к поражению РФ грозит столкновением ядерных держав
10 июля 2024, 07:13

Фото: iStock/RomoloTavani

Стремление Запада к поражению РФ в конфликте на Украине грозит столкновением ядерных держав. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.
Политик отметил, что на сегодняшний день отчетливо видно, как быстро и легко «трансатлантические союзники» становятся участниками противостояния с Москвой на стороне Киева. По мнению Гаврилова, Запад сделал ставку на нанесение России «стратегического поражения», что чревато серьезными последствиями.

9 июня текущего года генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг назвал победу РФ на Украине самым большим риском для блока. Он отметил, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и КНР».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Не может быть достаточно»: Зеленский пожаловался на количество обещанных систем ПВО
Зеленский: обещанных Киеву систем ПВО «не может быть достаточно»
10 июля 2024, 06:27

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанных Западом дополнительных систем ПВО «не может быть достаточно». Об этом он сообщил в ходе своего выступления на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО.
По его словам, новые системы Patriot помогут украинским военным, однако их количества недостаточно для кардинального изменения ситуации на поле боя.

Также он признал, что российские военные быстро учатся, осваивают новые технологии, применяют в боях новейшие беспилотники и ракеты.

Кроме того, Зеленский пожаловался, что обещанного количества истребителей F-16, которые поступят уже летом, также недостаточно. Армии, по его словам, нужно 128 таких машин.

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#владимир зеленский
#украина
#вооружение
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«Внешне жёсткий, но внутренне хрупкий»: НАТО вывели на чистую воду
GT: НАТО создаёт раздоры, но показывает внутреннюю нестабильность
10 июля 2024, 06:12

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО создаёт раздоры и одновременно с этим демонстрирует собственную внутреннюю нестабильность. Об этом сообщает газета Global Times.
Лидеры США и западных стран собрались в Вашингтоне на праздновании 75-ой годовщины НАТО. Они пытались продемонстрировать свои силу и единство, однако им не удалось этого сделать из-за растущих внутренних разногласий по глобальным вопросам, оказанию поддержки Украине, неопределённостью с предстоящими выборами президента в США.

Такое положение заставляет аналитиков оценивать саммит как внешне довольно жёсткий, но крайне хрупкий внутри.

Издание указывает, что активные обвинения Китая в поддержке России в преддверии саммита говорят лишь о намерении США распространить своё влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. А это, в свою очередь, указывает на то, что альянс изначально создавался для укрепления гегемонии США.

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#нато
#политика
#саммит
#сша
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«Катятся в тартарары»: Трамп оценил состояние США при Байдене
Трамп: США «катятся в тартарары» из-за Байдена
10 июля 2024, 05:57

Фото: iStock/rarrarorro

США разваливаются из-за политики администрации президента Джо Байдена. Об этом заявил бывший глава государства Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида.
Он отметил, что в настоящее время Штаты «катятся в тартарары». Проблемы наблюдаются на границе, в экономике. При Байдене, указал Трамп, фиксируется самый высокий уровень инфляции за всю историю страны. И такие разрушения будут продолжаться дальше, если у власти останутся демократы.

Трамп неоднократно в ходе своего выступления назвал Байдена угрозой для будущего США.

Президентские выборы в Соединённых Штатах назначены на 5 ноября. Ранее прошли неудачные для Байдена дебаты. Трамп дал конкуренту шанс реабилитироваться и пригласил его на ещё одни дебаты на этой неделе.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#сша
#кандидаты
#выборы
#президент
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«Люди не замечают»: Зеленский пожаловался на работу СМИ в США
Зеленский: выборы президента США затмевают в СМИ саммит НАТО
10 июля 2024, 04:59

Предстоящие выборы президента в США затмевают в СМИ проходящий в Вашингтоне саммит НАТО, пожаловался на своей странице в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, юбилейный саммит НАТО должен стать топ-событием, однако в СМИ его не делают главным, отдавая предпочтение разговору о выборах, которые пройдут в ноябре. Так люди, отметил Зеленский, не замечают исторического расширения НАТО за счёт двух новых государств.

Украинский лидер добавил, что в США сейчас все ждут ноября.

Саммит НАТО, приуроченный к 75-летию подписания соглашения Североатлантического альянса в 1949 году, проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее итоги первого дня встречи подвёл посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, этот день вновь показал агрессивную сущность альянса.

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#владимир зеленский
#украина
#сша
#саммит
#нато
#выборы
#сми
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«Шанс реабилитироваться»: Трамп предложил Байдену повторно провести дебаты
Трамп предложил Байдену повторно провести дебаты на этой неделе
10 июля 2024, 04:49

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп предложил нынешнему главе государства Джо Байдену провести ещё одни дебаты на этой неделе, чтобы реабилитироваться после провала.
Трамп призвал избирателей и политиков помнить, что Байден «очень плохой парень», и не жалеть его. После он заявил, что официально предлагает Байдену реабилитироваться перед всем миром и провести ещё одни дебаты, чтобы теперь «сонный Джо Байден» смог доказать всем, что ещё может быть президентом.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое число голосов для выдвижения своей кандидатуры от партии республиканцев. Байден также получил поддержку необходимого числа делегатов от партии демократов.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#кандидаты
#выборы
#президент
#сша
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Подведены итоги первого дня саммита НАТО
Антонов: первый день саммита НАТО показал агрессивную сущность объединения
10 июля 2024, 04:29

Фото: РИА Новости

Первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что участники встречи ничего не говорили о мирном урегулировании конфликта на Украине, вновь пропагандируя милитаризм и военную экспансию.

Антонов указал на то, что западные страны продолжают навязывать авторитарные порядки, которые выгодны «золотому миллиарду», и прокладывают дорогу к третьей мировой войне. Они находятся в отчаянии, поскольку осознают, что не могут сломить Россию руками Украины.

По словам посла, Североатлантический альянс такими заявлениями пытается запугать собственный народ, нагнетая «военный психоз» и яро демонизируя Россию.

Дипломат добавил, что такая риторика всё чаще вызывает отторжение у стран Глобального Юга и Востока, которые не отвернулись от России.

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#заявление
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На саммите НАТО признали, что не успевают производить оружие для Киева
10 июля 2024, 04:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Официальные лица, присутствующие на саммите НАТО в Вашингтоне, признали, что Европа и США не успевают производить оружие для Украины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что многие, в том числе оборонные предприятия и Пентагон, признают, что их первоначальные расчёты о наращивании производства вооружений для Украины были слишком оптимистичными.

Например, чтобы вдвое нарастить производство американских противотанковых управляемых ракет Javelin необходимо четыре года, а не два, как это оценивалось изначально. Трудности, прежде всего, связаны с перебоями поставок и нехваткой рабочей силы.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля. Он посвящён 75-летию со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нём также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

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#украина
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