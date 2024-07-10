США пытаются добиться запрета экомаркировки для российской рыбы

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Американские власти пытаются добиться запрета экологической маркировки для рыбы, выловленной в РФ, об этом пишет РБК.
Как удалось установить, сенаторы-республиканцы Дэн Салливан (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) обратились с письмом в Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC). Они требуют установить запрет на использование международного экологического сертификата рыболовства для российских рыбаков.
Как уточнили в РБК, ещё в 2023 году на Россию были наложены санкции, ограничивающие продажи рыбы на американском и европейском рынке. Однако MSC всё же принял решение продлить для РФ лицензию, которая позволяет российской рыбе использовать экологический сертификат, который повышает у потребителей доверие к продукции и увеличивает её стоимость.
Власти Соединённых Штатов считают неправильным, что заработанные на рынках США и ЕС деньги идут в российскую экономику.
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Как уточнили в РБК, ещё в 2023 году на Россию были наложены санкции, ограничивающие продажи рыбы на американском и европейском рынке. Однако MSC всё же принял решение продлить для РФ лицензию, которая позволяет российской рыбе использовать экологический сертификат, который повышает у потребителей доверие к продукции и увеличивает её стоимость.
Власти Соединённых Штатов считают неправильным, что заработанные на рынках США и ЕС деньги идут в российскую экономику.
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Евгения Парфентьева