Более 13 тысяч иностранных компаний пришли в Россию после февраля 2022 года

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Свыше 13 тысяч иностранных компаний начали работать в России после февраля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса «БИР-Аналитик».
Отмечается, что с 25 февраля 2022 года по настоящее время в России было зарегистрировано 13 378 компаний с иностранной собственностью.
Больше всего таких компаний открылось в Москве (7177), в Московской области – 897 компаний, в Санкт-Петербурге – 674 компании. В новых регионах страны открылась 121 иностранная организация.
Большая часть пришедших в Россию компаний задействована в сфере оптовой торговли (4565), розничной торговли (2080), строительной отрасли (1001) и торговле автомобилями и мотоциклами (666).
Кроме того, с февраля 2022 года в Россию пришли 2573 компании, которые одновременно находятся во владении иностранных представителей и резидентов России.
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Больше всего таких компаний открылось в Москве (7177), в Московской области – 897 компаний, в Санкт-Петербурге – 674 компании. В новых регионах страны открылась 121 иностранная организация.
Большая часть пришедших в Россию компаний задействована в сфере оптовой торговли (4565), розничной торговли (2080), строительной отрасли (1001) и торговле автомобилями и мотоциклами (666).
Кроме того, с февраля 2022 года в Россию пришли 2573 компании, которые одновременно находятся во владении иностранных представителей и резидентов России.
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Анастасия Чинкова