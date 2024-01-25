США планируют начать переговоры с Ираком о выводе американских войск из страны

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и министр иностранных дел Мальты Ян Борг заявил, что у него пока нет деталей произошедшего. Так Борг ответил РИА Новости на вопрос по поводу установления контакта по крушению Ил-76 с Россией или Украиной.