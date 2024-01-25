США планируют начать переговоры с Ираком о выводе американских войск из страны

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Соединённые Штаты Америки проведут переговоры с Ираком о выводе американских войск из страны, об этом сообщает Fox News.
Как удалось узнать СМИ, в ближайшее время Пентагон и иракское оборонное ведомство проведут переговоры о присутствии военного контингента США на территории Ирака.
Также сообщается, что эти переговоры должны были состояться ещё в августе 2023 года, до того как вспыхнул палестино-израильский конфликт и на американских военных начали совершать нападения в Ираке. Теперь же, итог переговоров может сильно отличаться от того, который был запланирован в августе.
Напомним, на прошлой неделе американскую военную базу, которая располагается в Курдистане, атаковал беспилотный летательный аппарат.
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Также сообщается, что эти переговоры должны были состояться ещё в августе 2023 года, до того как вспыхнул палестино-израильский конфликт и на американских военных начали совершать нападения в Ираке. Теперь же, итог переговоров может сильно отличаться от того, который был запланирован в августе.
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Евгения Парфентьева