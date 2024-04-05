США попросили Иран не обстреливать американские объекты

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Власти США попросили Иран не ударять по американским объектам. Об этом сообщил замруководителя администрации иранского президента по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди на своей странице в соцсети Х.
Отмечается, что Иран в письменном виде предупредил США о риске «попасть в ловушку» в случае сотрудничества с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
В ответ на это предупреждение власти США попросили иранских коллег не наносить удары по американским военным.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США опасаются возможности полномасштабной войны между Ираном и Израилем.
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Анастасия Чинкова