Госдеп США предупредил Иран жестким ответом за помощь России в спецоперации

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Пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон и его западные союзники примут жесткие меры, если Иран передаст России баллистические ракеты для применения в СВО, сообщает информационное агентство ТАСС.
Ранее Госдеп объявил, что США отказываются от идеи отправки войск и инструкторов Киеву.
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Александр Климов