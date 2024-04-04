Фото: РИА Новости/Ахмет Абед
По данным израильской разведки, Иран планирует атаковать Израиль в ближайшие 48 часов, передает газета Israelinfo.
По словам источника, атаки будут совершены в ответ на бомбардировку израильскими войсками иранского консульства в Сирии. Нынешние и бывшие американские чиновники обеспокоены тем, что ситуация может перерасти в новую эскалацию.
Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Ральф Гофф, работавший на Ближнем Востоке, назвал израильскую бомбардировку иранского консульства «невероятно безрассудной». По его словам, иранская атака также поставит под угрозу американские войска, дислоцированные в регионе.
Как сообщает Voxnews, ожидается, что Тегеран будет использовать сотни беспилотников и ракет. Сообщается, что израильские войска также были предупреждены.
Удар был нанесен вечером 1 апреля. По сведеньям телеканала Al Hadath, атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины
Россия подготовила для ООН заявление об осуждении удара по консульству Ирана
На Западе заявили о гибели польского генерала после ракетного удара в Донбассе
Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Ральф Гофф, работавший на Ближнем Востоке, назвал израильскую бомбардировку иранского консульства «невероятно безрассудной». По его словам, иранская атака также поставит под угрозу американские войска, дислоцированные в регионе.
Удар был нанесен вечером 1 апреля. По сведеньям телеканала Al Hadath, атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины
Россия подготовила для ООН заявление об осуждении удара по консульству Ирана
На Западе заявили о гибели польского генерала после ракетного удара в Донбассе
Александр Климов