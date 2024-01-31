США «поспособствуют» скорейшему вступлению Албании в ЕС

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Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить программу для ускорения вступления Албании в Евросоюз.
Отмечается, что на эти цели намерены потратить $12 млн.
Ускорить вступление Албании в ЕС хотят через увеличение конкурентоспособности и интеграции в европейский рынок.
Тем временем Член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение о потенциальном вступлении Украины в НАТО. Как передают argumenti.ru, сенатор считает, что в нынешних условиях боевых действий на украинской территории шансы вступить в альянс у страны равны нулю.
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Ускорить вступление Албании в ЕС хотят через увеличение конкурентоспособности и интеграции в европейский рынок.
«Это позволит Албании продемонстрировать прогресс в достижении Копенгагенских экономических критериев для вступления в ЕС, согласно которым государства должны обеспечить функционирование рыночной экономики, а также быть способными справляться с конкурентным давлением в рамках ЕС», — приводит RT текст соответствующего документа.
Тем временем Член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение о потенциальном вступлении Украины в НАТО. Как передают argumenti.ru, сенатор считает, что в нынешних условиях боевых действий на украинской территории шансы вступить в альянс у страны равны нулю.
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Мелисса Тимофеева