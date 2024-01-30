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Европейские чиновники напуганы сообщениями об увольнении Залужного

The Spectator: В Киеве началась паника из-за возможного увольнения Залужного
30 января 2024, 18:02
Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

В Киеве фиксируются панические настроения из-за сообщений о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Так пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The Spectator, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника.
«Вчера вечером высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами Украины, в ужасе и недоумении прислал мне сообщение, что их посольство в Киеве получило информацию о военных перестановках», - говорится в статье.

Однако уже утром, 30 января, ему сообщили, что администрация президента «похоже, пришла в себя».


Таким образом, Галеотти считает, что такие слухи подтверждают раскол между правительством и армией Украины, что не принесет стране ничего хорошего.

Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».

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* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Политолог Гончар: Зеленский был на краю пропасти, «увольняя» Залужного
30 января 2024, 17:29

Украинский лидер Владимир Зеленский рисковал оказаться в нестабильной ситуации при увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Так считает киевский политолог Михаил Гончар, его словам передает Radio NV.
«Если бы вчерашний замысел (с отстранением Залужного — ред.) удался, то правительство своими руками сделало бы из главкома ВСУ реального политического конкурента, тяжеловеса», — считает Гончар.

Таким образом, политолог уверен, что 29 января Украина «отступила от пропасти».

Он уверен, что украинский лидер страдает «бонапартизмом», а его карьера в политике завершится так же, как и карьера Наполеона после битвы при Ватерлоо. Именно к этому приведет стремление Зеленского вступить в конфликт с командованием ВСУ, заключил Гончар.

Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».

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#зеленский
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МО Румынии: Румынские F-16 не наносили удары по российским силам
30 января 2024, 17:17

Фото: iStock/rarrarorro

Румынские истребители F-16 не наносил удар по российским военным на Украине, с таким заявлением выступили представители Министерства обороны Румынии на своей странице в социальной сети X.
«Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X, в которых утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы в Констанце в субботу в 03:22 и разбомбил группу сил РФ под Херсоном», — сообщили в оборонном ведомстве Румынии.

В Минобороны страны подчеркнули, что подобная информация абсурдна ещё и потому, что на вооружении румынских военных никогда не было истребителей сконструированных по модели «C», а только «А» и «В».

Информация о том, что Генштаб РФ, якобы, заявил об ударе румынских истребителей по месту дислокации российских войск впервые опубликовало украинское издание Ukraine Front Lines, однако, источник информации в статье указан не был.

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#минобороны
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#румыния
#украина
#вс рф
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В Швеции поразились успешному перевооружению России в условиях санкций
SVT: Россия успешно производит оружие, несмотря на санкции Запада
30 января 2024, 16:21

Фото: iStock/Mihrzn

Военно-промышленный комплекс России в состоянии наращивает мощности даже в условиях западных санкций. Об этом заявил исследователь Мартин Краг.
«Это весьма необычно. Лишь немногие страны стремились к самодостаточности в этом вопросе (строительства ВПК — ред.)», — сказал Краг в эфире шведского телеканала SVT.

Он отметил, что Москва увеличивает военный потенциал и имеет возможность самостоятельно производить оружие даже при санкциях Запада. Краг объяснил это тем, что Россия получила в наследство советскую экономику, сосредоточенную на укреплении обороноспособности страны.

По его словам, на сегодняшний день российский ВПК насчитывает 1,3 тысяч компаний, в которых трудятся около двух миллионов человек, и таким образом страна в состоянии успешно перевооружаться, заключил Краг.

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Бабурин объяснил снятие своей кандидатуры с выборов желанием поддержать Путина
30 января 2024, 16:15

Фото: kremlin.ru

Председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин заявил, что снял свою кандидатуру с президентских выборов для того, чтобы иметь возможность публично поддерживать президента России Владимира Путина.
«Мне понравились действия Путина. Я обращаю внимание, что на выборах 2018 года, когда я провозгласил русские выборы, главное, кто меня услышал, был Владимир Владимирович Путин. Мы переделали Конституцию, внесли туда духовно-нравственные ценности, в 2022 году начали СВО по денацификации Украины. Я настолько поддерживаю президента, что решил поддерживать его не за кулисами, а публично», —прокомментировал в беседе с RT Бабурин.

Ранее лидер партии «Российский общенародный союз» (РОС) Сергей Бабурин заявил о принятом решении снять свою кандидатуру с выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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#путин
#рф
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Японист Кистанов: Заявление Кисиды о мирном договоре с РФ — попытка набрать очки
30 января 2024, 16:01

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов отметил, что заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских острова является дежурным.
По словам специалиста, Кисида пытается набрать политические очки для поднятия своего упавшего рейтинга.

«Это было дежурное заявление премьер-министра на очередной сессии парламента. Оно повторяет то, что мы тысячу раз слышали до того. <…> Учитывая, что на внутреннем фронте у него полный провал, его рейтинг крайне низкий, то эта проблема беспроигрышная: «Плохая Россия «отняла» у Японии острова, надо возвращать». Тем более скоро 7 февраля, День северных территорий, когда в Японии собирается общенациональный митинг и выступает премьер-министр с речью», — прокомментировал в беседе с RT Кистанов.

При этом, он подчеркнул, что принципиальная позиция России — никаких территориальных вопросов в отношениях с Японией нет.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Японии по мирному договору с Россией. По его словам, никто не против мирного договора с Японией, однако следует понимать, что территориальный вопрос закрыт навсегда.

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#россия
#министр
#заявление
#япония
#политика
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В МИД заявили о росте эскалации из-за возвращения ядерного оружия США в Британию
Рябков: РФ предостерегает США от возвращения ядерного оружия в Британию
30 января 2024, 15:16

Фото: istock / Gerasimov174

Возможное возвращение ядерного оружия США в Великобританию это неудачная попытка запугать Россию. Это может привести к повышению эскалации и угроз безопасности в Европе. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым определенным жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», — заявил дипломат.
Ранее первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев призвал разместить российское ядерное оружие вблизи Соединенных Штатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Депутат Рады Гончаренко: Залужному объявили о его отставке

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#заявление
#новости
#дипломат
#рф
#ядерное оружие
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Политолог Дудчак объяснил, с чем связаны слухи об отставке Залужного
30 января 2024, 15:05

Фото: iStock/Silent_GOS

Слухи об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного могут быть связаны с катастрофой с военным самолётом Ил-76, с таким предположением выступил политолог, эксперт международного общественного движения «Другая Украина» Александр Дудчак в комментарии для aif.ru.
«Ясно, что происходит некий передел власти внутри Украины. Для того чтобы пожертвовать такой фигурой, как Залужный, нужны весомые причины. Почему заговорили об этом именно сейчас? Возможно, это связано с крушением Ил-76», — прокомментировал происходящее Дудчак.

В то же время, эксперт считает, что подобные интриги, происходящие в украинской власти, могут принести выгоду России.

Напомним, 24 января в поле у белгородской деревни Яблоново разбился военный самолёт Ил-76. На борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Следственный комитет РФ установил, что ракета, сбившая самолёт, прилетела со стороны Украины.

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#валерий залужный
#всу
#увольнение
#украина
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В Раде уверены в получении финансовой помощи от стран Запада
Politico: Киев надеется избежать «судного дня» в отсутствии западной помощи
30 января 2024, 14:48

Фото: iStock/ValtimorN

На Украине выразили уверенность в получении очередного пакета финансовой помощи от западных союзников. Такое заявление сделал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Его слова приводит издание Politico в статье под названием «Украина надеется избежать судного дня в экономике из-за отсутствия финансовой помощи от Запада».
«В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь», - приводятся в статье слова Гетманцева.

Он подчеркнул, что Украина остро нуждается в финансовой помощи от союзников, так как именно от нее будет зависеть своевременность и целостность невоенных расходов.

Ранее глава национального банка Украины Андрей Пышный также заявлял, что если Украина не получит деньги от стран Запада, то ограниченному в средствах Киеву придется тратить деньги на приоритетные цели.

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Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента РФ
30 января 2024, 14:44

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Лидер партии «Российский общенародный союз» (РОС) Сергей Бабурин заявил о принятом решении снять свою кандидатуру с выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Он также обратился к избирателям с призывом поддержать кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина. По мнению политика, в условиях противостояния с Западом нельзя допускать дробления власти. Патриотические силы страны должны быть едины, поэтому «Российский общенародный союз» принял решение поддержать кандидатуру Путина как национального лидера.

Накануне Центризбирком зарегистрировал Путина в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации. В нынешнем году президентские выборы впервые в истории страны пройдут в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта.

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