Европейские чиновники напуганы сообщениями об увольнении Залужного

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В Киеве фиксируются панические настроения из-за сообщений о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Так пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The Spectator, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника.
«Вчера вечером высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами Украины, в ужасе и недоумении прислал мне сообщение, что их посольство в Киеве получило информацию о военных перестановках», - говорится в статье.
Однако уже утром, 30 января, ему сообщили, что администрация президента «похоже, пришла в себя».
Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».
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* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Элина Позднякова