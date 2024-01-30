В Германии раскрыли планы США по России

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США попытаются обострить конфликт между Россией и Украиной всеми доступными способами из-за поражения ВСУ на поле боя. Так считает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
«Мы сейчас входим в новую фазу прокси-войны США. Украина проиграла на поле боя, а Запад не может принять это поражение», — написал Дотком на странице в соцсети Х.
Он также выразил предположение, что Запад может устроить провокации против России с целью заставить Москву согласиться на мир на неприемлемых для нее условиях.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил, что отсутствие американской помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя.
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Элина Позднякова