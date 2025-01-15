США пожаловались об «абсолютном подарке» для РФ и Китая от Трампа

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп снова привлек внимание своими громкими планами о расширении территории Соединенных Штатов, что, по мнению Financial Times (FT), выгодно России и Китаю.
Издание подчеркивает, что его предложения о покупке Гренландии и возвращении Панамского канала создают прецедент для оправдания действий Москвы и Пекина в отношении Украины и Тайваня. Подобные высказывания Трампа — «абсолютный подарок России и Китаю».
Эксперты FT считают, что подобные заявления Трампа наносят ущерб репутации Америки на мировой арене и ослабляют ее альянсы. Несмотря на то что политик, возможно, никогда не выполнит эти обещания, его риторика уже «подрывает позиции США».
Напомним, впервые идея о покупке Гренландии прозвучала от Трампа в 2019 году. После своей новой победы на выборах он вновь вернулся к этому вопросу. Также Трамп раскритиковал условия эксплуатации Панамского канала, заявив, что США должны вернуть контроль над этим стратегическим объектом.
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Эксперты FT считают, что подобные заявления Трампа наносят ущерб репутации Америки на мировой арене и ослабляют ее альянсы. Несмотря на то что политик, возможно, никогда не выполнит эти обещания, его риторика уже «подрывает позиции США».
Напомним, впервые идея о покупке Гренландии прозвучала от Трампа в 2019 году. После своей новой победы на выборах он вновь вернулся к этому вопросу. Также Трамп раскритиковал условия эксплуатации Панамского канала, заявив, что США должны вернуть контроль над этим стратегическим объектом.
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Мария Моисеева