«Женщину нужно довести не только до рояля»: как Дунаевский уступил жену другому и почему не общается с родной дочерью

Максим Дунаевский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Первый брак и начало череды громких романовМаксим Дунаевский впервые женился еще в молодости, когда был студентом: его избранницей стала дочь одного из секретарей ЦК КПСС Наталья Леонова. Этот союз положил начало череде бурных романов и браков, которые не раз обсуждала публика. Прожив вместе пару лет, молодые люди охладели друг к другу и развелись.
Похожим образом сложились у Дунаевского отношения с Региной Темирбулатовой и Еленой Дунаевской. В общей сложности композитор был женат восемь раз, и каждая из его женщин — незаурядная личность.
Со своей седьмой женой, Мариной Рождественской, композитор прожил дольше всего, целых 20 лет. В браке родилась девочка Полина, к тому же Максим удочерил девочку Марию от первого брака Рождественской.
Недавно, в 2021 году, Дунаевский в очередной раз женился. Жена Алла Новоселова младше Максима на 35 лет. В ток-шоу «Звезды сошлись» дочка Полина призналась, что новая возлюбленная отца привела ее в шок. Она понятия не имела, что отец вступил в очередные отношения, пока не прочла об этом в СМИ. К счастью, в серьезную ссору этот неприятный момент не перерос — девочке было уже 16 лет, и она решила по-взрослому поговорить с отцом, чтобы его понять.
Уступил свою жену другомуОдной из самых ярких страниц в жизни Дунаевского стал брак с Натальей Андрейченко, известной по роли Мэри Поппинс. Она стала четвертой супругой Дунаевского. Их брак был не только ярким, но и эмоционально насыщенным — помог партнерам лучше себя понять.
Разрыв с Натальей вышел довольно драматичным. Дунаевский сам отпустил актрису к другому мужчине, Максимилиану Шеллу, объясняя это любовью.
«Но если бы был тверже и настойчивее, возможно, она бы осталась», — признавался он в передаче «Честное слово».Несмотря на расставание, он оставил Андрейченко квартиру и сохранил теплые воспоминания об этом союзе. Композитор всегда старался уходить из отношений по-джентльменски, не претендуя на имущество, что помогло сохранить хорошие отношения с бывшими супругами.
На вопрос о том, откажись ли он с той же легкостью от другой своей жены, Марины, композитор сначала ответил отрицательно, а потом задумался. На момент этого обсуждения пара еще была вместе.
«Учитывая мой характер, учитывая то, что я уже сделал подобное в жизни, возможно, я бы и второй раз так поступил», — изменил свое мнение Дунаевский.
Конфликт с сыном от Натальи АндрейченкоОдной из самых громких семейных историй Дунаевского стал финансовый скандал с его сыном Дмитрием. В 2016 году Наталья Андрейченко обвинила сына в краже миллиона долларов, что привело к судебным разбирательствам. Дунаевский сперва пытался поддерживать сына, но в итоге осудил его действия.
«Я очень был расстроен за Наталью, я приезжал к ней, поддерживал. С профессиональной точки зрения я был на стороне Дмитрия. Но с точки зрения человеческой он был не прав», — объяснял композитор, сильно разочарованный в сыне.
Почему Дунаевский не общается с дочерью?Напряженные отношения сложились и с дочерью Алиной от переводчицы Нины Спада. Надо отметить, что с Ниной отношения Дунаевского никогда не были узаконены, и вместе они были до союза Максима и Натальи.
После переезда Алины во Францию и удочерения ее новым мужем Нины Дунаевский продолжал поддерживать связь с дочерью. Однако попытки помочь ей в карьере закончились конфликтами.
«Алина начала взрослеть, у нее стали появляться претензии ко мне. (...) Я попросил Алину прилететь в Москву, познакомил ее с продюсерами. Она очень талантлива девочка, но она не захотела остаться в России. Тогда я сказал, что на этом моя помощь исчерпывается. Все это сочли за отказ помогать вообще», — вспоминал Дунаевский причины недопонимания.
Выросшая Алина организовала группу Markize, с которой выступает во Франции. Девушка пишет песни на разных языках. Правда, приезжать в Россию до сих пор не планирует, так что отношения с отцом сохраняет несколько напряженные.
«Клуб жен Дунаевского» и принципы МаксимаНесмотря на многочисленные разводы, Дунаевский сумел сохранить хорошие отношения с бывшими супругами. Наталья Андрейченко даже шутила о создании «Клуба жен Максима Дунаевского» с другими супругами, поскольку все они дружат и общаются между собой.
«Я никогда не говорил плохо ни об одной из своих бывших женщин. Уходил — и начинал с нуля», — делится он. Такой подход сделал его личную жизнь уникальной и сложной, как и его творчество.Дунаевский также пошучивал, что лишь частично согласен с высказыванием «для того, чтобы соблазнить женщину, мне просто нужно ее довести до рояля», которое любят приписывать великим музыкантам. Довести женщину до «станка» — это лишь полдела, дальше-то ее уже более серьезно куда-то вести надо. Это любой порядочный мужчина поймет.
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