«Женщину нужно довести не только до рояля»: как Дунаевский уступил жену другому и почему не общается с родной дочерью

15 января композитору Максиму Дунаевскому исполняется 80 лет. Его хиты стали частью музыкальной истории, но за кадром осталась не менее насыщенная жизнь, полная скандалов, громких романов и неожиданных разрывов. Семь жен, непростые отношения с детьми и невероятные повороты судьбы — жизнь Дунаевского походит на мюзикл, в котором драма и комедия идут рука об руку.