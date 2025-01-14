«Убила за недвижимость»: Экспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели по делу Яниса Тиммы

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
В Латвии судебно-медицинская экспертиза предположила, что самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы было подстроено. В таком случае на его гибель надо смотреть под более криминальным углом — спортсмена могли убить на заказ.
Как сообщается в Telegram-канале Mash, предварительные заключения латвийских специалистов отличаются от результатов российской экспертизы, которая указывает на самоубийство как причину смерти.
Марк Пугачев заявляет, что обнаружены подозрительные детали, связанные с характером травм. Следы от повешения на шее выглядят неестественно. Это наводит на мысль о спланированном убийстве.
Но окончательных результатов расследования пока не представлено, поэтому не стоит делать поспешных выводов и обвинять кого-либо.
Янис Тимма и Анна Седокова были женаты с 2020 года, однако их брак был расторгнут в декабре 2024-го. После известия о смерти баскетболиста, труп которого был найден в Москве 17 декабря, Седокова попала в больницу с нервным срывом. На месте происшествия рядом с умершим лежал телефон с номером бывшей жены и просьбой позвонить ей.
Также стоит отметить, что перед смертью Тимма переписал на Седокову несколько объектов недвижимости. В Латвии возбуждено дело по факту смерти Тиммы, и его друг Марк Пугачев планирует давать показания против Седоковой — он уверяет, что певица заказала убийство спортсмена из-за четырех московских квартир.
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Марк Пугачев заявляет, что обнаружены подозрительные детали, связанные с характером травм. Следы от повешения на шее выглядят неестественно. Это наводит на мысль о спланированном убийстве.
Но окончательных результатов расследования пока не представлено, поэтому не стоит делать поспешных выводов и обвинять кого-либо.
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Янис Тимма и Анна Седокова были женаты с 2020 года, однако их брак был расторгнут в декабре 2024-го. После известия о смерти баскетболиста, труп которого был найден в Москве 17 декабря, Седокова попала в больницу с нервным срывом. На месте происшествия рядом с умершим лежал телефон с номером бывшей жены и просьбой позвонить ей.
Также стоит отметить, что перед смертью Тимма переписал на Седокову несколько объектов недвижимости. В Латвии возбуждено дело по факту смерти Тиммы, и его друг Марк Пугачев планирует давать показания против Седоковой — он уверяет, что певица заказала убийство спортсмена из-за четырех московских квартир.
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Мария Моисеева