Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

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Польский Генштаб заявил, что ракета, нарушившая воздушное пространство страны, была российской.
Прежде сообщалось, что в небе над Польшей был замечен неизвестный воздушный объект. Его передвижение сопровождала система ПВО, затем он исчез с радаров. Инцидент произошел в ночю на 29 декабря. Изначально предполагалось, что объект пересек границу со стороны Украины.
В связи с инцидентом президент страны Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным командованием Польши.
Через некоторое время глава польского Генштаба заявил, что воздушное пространство нарушила российская ракета. Никаких доказательств приведено не было. Российская сторона в настоящее время обвинения Польши не комментировала.
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В связи с инцидентом президент страны Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным командованием Польши.
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Анастасия Крестьянова