Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента с ракетой в Польше

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отслеживает ситуацию и сохраняет бдительность в связи со случившимся. Об этом Столтенберг написал в социальной сети X.
Напомним, в воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неизвестный воздушный объект, после чего исчез с радаров. В результате произошедшего оперативный командующий ВС Польши мобилизовал силы и резервы, находящиеся в его распоряжении. Также президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны.
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