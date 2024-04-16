США продлили запрет на прием кораблей, связанных с Россией

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Президент США Джо Байден продлил запрет на прием в американских портах морских судов, которые ходят под флагом России или связанны со страной другим образом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
По информации источника, запрет, который ранее был введен 21 апреля 2022 года, будет продлен еще на один год. Отмечается, что действия РФ в отношении Украины представляют собой чрезвычайную угрозу для безопасности Штатов.
Уточняется, что заход кораблей с российским флагом в порты США будет разрешен в случае чрезвычайных обстоятельств: по медицинским причинам и другим гуманитарным соображениям.
Ранее заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой «подводной гибридной войны».
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Уточняется, что заход кораблей с российским флагом в порты США будет разрешен в случае чрезвычайных обстоятельств: по медицинским причинам и другим гуманитарным соображениям.
Ранее заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой «подводной гибридной войны».
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Екатерина Коршунова