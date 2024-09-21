США признали, что не смогут убрать российские СМИ из инфополя

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США не смогут устранить из информационного поля телеканал RT и медиагруппу «Россия сегодня», несмотря на преследование со стороны американских властей при поддержке соцсетей. Об этом написала газета The New York Times.
Издание указало на то, что после решения корпорации Meta* и видеохостинга YouTube о блокировке на своих площадках всех страниц российских СМИ, включая RT и «Россия сегодня», они столкнутся лишь с временными проблемами, поскольку ранее они уже находили способы продолжать распространять информацию. Прежде всего это возможно за счёт того, что издания остаются в открытом доступе в других популярных сервисах, в том числе в соцсети X и мессенджере Telegram.
Также в материале газеты указано, что телеканал RT пользуется огромной популярностью в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, что позволит ему доносить информацию до аудитории.
Кроме того, местные американские СМИ продолжают публиковать материалы российских изданий, поэтому они в любом случае будут распространяться в США.
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Также в материале газеты указано, что телеканал RT пользуется огромной популярностью в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, что позволит ему доносить информацию до аудитории.
Кроме того, местные американские СМИ продолжают публиковать материалы российских изданий, поэтому они в любом случае будут распространяться в США.
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Анастасия Чинкова