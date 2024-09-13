В США заявили о ключевой роли RT в поддержке СВО в мире

Телеканал RT сыграл важную роль в распространении «пророссийской реакции» на специальную военную операцию (СВО) на Украине в остальном мире. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации США.
«США верят, что пропаганда и дезинформация RT сыграла ключевую роль в формировании пророссийской реакции на войну на Украине во всем мире», – отмечается в заявлении.
По словам источника, цель санкций против RT и других российских СМИ – убедить союзников в том, что RT сотрудничает с спецслужбами России. Отмечается, что они сотрудничают, чтобы подорвать демократический процесс.
Ранее специальный посланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин заявил, что RT хочет «выиграть выборы» в Германии, Франции и Аргентине с помощью подстрекательства и манипуляций.
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Александр Климов