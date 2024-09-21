Москалькова назвала террором санкции США против RT

Фото: сайт Кремля
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова высказалась о санкциях, введённых США в отношении телеканала RT. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Накануне американская правозащитная организация Freedom of the press foundation (FPF) потребовала от администрации президента США Джо Байдена доказательства обвинений в отношении RT в якобы скрытых информационных операциях и военных закупках.
Москалькова, в свою очередь, заявила, что такие действия американских властей можно квалифицировать не иначе как террор и ущемление свободы СМИ, противоречащие основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят в Штатах.
Также она подчеркнула, что общественности не предоставили доказательства предъявленных обвинений. При этом произошло ужесточение правил работы российских журналистов в США. Некоторым из них даже пришлось покинуть страны из-за угроз безопасности.
Читайте также:
США объявили России информационную войну, заявила Захарова
В США заявили о ключевой роли RT в поддержке СВО в мире
США призовут союзников относиться к работе RT, как к действиям российской разведки
Москалькова, в свою очередь, заявила, что такие действия американских властей можно квалифицировать не иначе как террор и ущемление свободы СМИ, противоречащие основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят в Штатах.
Также она подчеркнула, что общественности не предоставили доказательства предъявленных обвинений. При этом произошло ужесточение правил работы российских журналистов в США. Некоторым из них даже пришлось покинуть страны из-за угроз безопасности.
Читайте также:
США объявили России информационную войну, заявила Захарова
В США заявили о ключевой роли RT в поддержке СВО в мире
США призовут союзников относиться к работе RT, как к действиям российской разведки
Анастасия Чинкова