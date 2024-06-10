США признали причастность к военным авиакатастрофам на территории РФ

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Российские военные самолёты Ил-76 и Су-34 были сбиты ЗРК Patriot ВСУ, с таким заявлением выступила помощница начальника штаба 10-й Армии США полковник Розанна Клементе в ходе конференции Fires Symposium.
«Ими была организована воздушная засада, и они смогли сделать это с нашими мобильными системами (Patriot — ред.). Ее возможности позволили экипажу поразить российский самолет А-50У, который был сбит в январе. Во время одной из таких засад у российской границы также были сбиты несколько российских истребителей Су-27», — прокомментировала катастрофы Клементе.
Предположительно, американская чиновница ошиблась. Она говорила о катастрофе Ил-76, который трагически разбился в Белгородской области, а также о крушении Су-35 и Су-34 в Брянской области. Обе катастрофы закончились большим количеством жертв.
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Евгения Парфентьева