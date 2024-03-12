МО РФ: на борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 15 человек

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На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров, сообщили в МО РФ.
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете для выполнения планового полета, передает Министерство обороны РФ.
Известно, что на месте происшествия сейчас мощный пожар. Официальная информация о судьбе борта и экипажа не поступала.
По данным телеграм-канала SHOT, предварительная причина падения самолета Ил-76 — техническая неисправность, дым пошел из двигателя через некоторое время после взлёта, затем двигатель воспламенился, а вскоре часть от него отвалилась.
Подробная информация об инцеденте уточняется.
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Известно, что на месте происшествия сейчас мощный пожар. Официальная информация о судьбе борта и экипажа не поступала.
По данным телеграм-канала SHOT, предварительная причина падения самолета Ил-76 — техническая неисправность, дым пошел из двигателя через некоторое время после взлёта, затем двигатель воспламенился, а вскоре часть от него отвалилась.
Подробная информация об инцеденте уточняется.
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Дана Игумнова