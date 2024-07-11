США продолжат обсуждение с Украиной ограничения на удары вглубь РФ

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu
Американские чиновники продолжат консультации с Киевом по вопросу ограничения атак с применением американского оружия вглубь территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.
По его словам, о разрешении «бить куда угодно» не может быть и речи.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Лондона разрешить украинской стороне использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов вглубь российской территории является абсолютно безответственным шагом.
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«Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит президент Украины Владимир Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем, уделяя должное внимание угрозе эскалации», – отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Лондона разрешить украинской стороне использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов вглубь российской территории является абсолютно безответственным шагом.
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Александр Климов