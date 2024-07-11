Депутат Журавлев раскрыл план Запада по Зеленскому

Первый зампред комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев высказал мнение о том, что Запад вряд ли оставит в живых нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
«При любом раскладе с заменой Зеленского на другого политика непременно встает резонный вопрос дальнейшей судьбы Зеленского. Он настолько прочно врос во все нелегальные схемы откатов от поставок военной техники и боеприпасов, настолько погружен в натовские разведывательные сети, что оставлять в живых его точно нельзя», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Журавлев.
При этом он допустил, что Запада не станет реализовывать всё своими руками, а может сделать это, например, с помощью ВСУ.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой снять ограничения на использование западного оружия на территории Российской Федерации.
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Мелисса Тимофеева