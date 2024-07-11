США и Украина намерены «ответить» на инцидент с киевской больницей

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США и Украина работают над силовым ответом на инцидент с больницей в Киеве, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на одном из мероприятий саммита НАТО.
Как сообщили в Минобороны РФ за все время конфликта удары наносились только по военным объектам инфраструктуры, оборонной промышленности, центрам принятия решений. Любые заявления об обратном со стороны Киева являются провокацией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что использование инцидента с детской больницей в своих целях лишний раз доказывает о бесчеловечности украинских властей.
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