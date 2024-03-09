США рассматривает возможность отправки морских пехотинцев на Гаити

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В США задумались о возможной отправке на Гаити элитной группы морских пехотинцев. Поводом для этого стала ухудшающаяся обстановка с безопасностью на территории островного государства.
Обозреватели издания напомнили, что дипломатическое представительство США обратилось к американским гражданам с призывом как можно скорее покинуть страну для собственной безопасности. Представитель Пентагона сообщил, что в настоящее время никакого окончательного решения по поводу действий для обеспечения безопасности сотрудников посольства на Гаити ещё не принято.
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