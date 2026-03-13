США разрешили продажу российской нефти, погруженной на суда

13 марта 2026, 03:41

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Вашингтон временно смягчил санкции в отношении российской нефти на фоне конфликта в Иране. Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, временно разрешающую операции с товарами из РФ, загруженными на суда до 12 марта.