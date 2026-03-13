США разрешили продажу российской нефти, погруженной на суда
Вашингтон временно смягчил санкции в отношении российской нефти на фоне конфликта в Иране. Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, временно разрешающую операции с товарами из РФ, загруженными на суда до 12 марта.
Информация об этом появилась на сайте управления по контролю за иностранными активами OFAC. Согласно документу, разрешены продажа, доставка и разгрузка российской нефти и нефтепродуктов до 11 апреля.
Американские власти приняли эту меру на фоне эскалации конфликта в Иране и перекрытия Ормузского пролива, что привело к резкому росту мировых цен на энергоносители. Санкции в отношении нефти из РФ Минфин США ранее ввел в контексте ситуации вокруг Украины.
