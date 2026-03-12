Стало известно, как кризис на Ближнем Востоке отразился на России

12 марта 2026, 23:45

FT: кризис на Ближнем Востоке приносит в бюджет России до $150 млн ежедневно

Фото: iStock/funfunphoto

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива приносят в бюджет России до 150 млн долларов дополнительного дохода каждый день. Об этом пишет Financial Times.