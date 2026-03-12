Стало известно, как кризис на Ближнем Востоке отразился на России
Обострение ситуации на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива приносят в бюджет России до 150 млн долларов дополнительного дохода каждый день. Об этом пишет Financial Times.
Блокада ключевого морского пути, через который транспортируется значительная часть мировой нефти, спровоцировала резкий рост цен на сырье. Как отмечает издание, это привело к существенному увеличению экспортных поступлений Российской Федерации. В частности, за счет налогов на поставки нефти страна уже получила от 1,3 до 1,9 млрд долларов дополнительных средств.
Таким образом, в текущих геополитических условиях Россия получает экономические преимущества. При этом страны‑импортеры «черного золота» сталкиваются с ростом затрат на энергоносители, говорится в статье.
