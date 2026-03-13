Пентагон заявил о потере самолета-заправщика КС-135
Самолет-заправщик КС-135 потерпел крушение во время операции «Эпическая ярость» на западе Ирака. Об этом сообщает CBS.
Кроме того, поступила информация о втором самолете, который «успешно приземлился». Источник телеканала утверждает, что на борту первого воздушного судна находились шесть человек, и в настоящее время продолжается спасательная операция. В Пентагоне подчеркнули, что инцидент не был вызван вражеским нападением или огнем со своих позиций.
KC-135 является главным самолетом для дозаправки в воздухе. Он снабжает бомбардировщики B-52, истребители F-15 и F-35 через телескопическую штангу. За один вылет борт может передать до 90 тонн топлива.
