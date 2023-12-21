Над Азовским морем уничтожена украинская ракета

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Над акваторией Азовского моря средства ПВО сбили украинскую ракету. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 15.00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что украинская ракета была уничтожена средствами противовоздушной обороны над акваторией Азовского моря.
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