Страны Евросоюза решили принять участие в операции США в Красном море

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что государства - члены Евросоюза решили принять участие в операции США для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Об этом Боррель написал в социальной сети X.
По словам Борреля, безответственные действия хуситов являются угрозой свободы судоходства в Красном море.
Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
Напомним, с момента начала войны между Израилем и Газой хуситы серьёзно решили взяться за проходящие в Красном море суды, которые связаны с еврейским государством.
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Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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Екатерина Коршунова