Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад должен перестать вооружать ВС Украины и расширять антироссийские санкции, если он действительно стремиться к началу переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишут «Известия».
«Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, то надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления», — сказала она в беседе с изданием, комментируя предложение Швейцарии.
Захарова подчеркнула, что если западные страны, предлагая переговоры, хотят втянуть Российскую Федерацию в «некий психоделический процесс» на своих условиях, то их ловушка не сработает.
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