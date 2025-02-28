США выдали агреман на назначение нового посла РФ

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США в рамках консультаций в Стамбуле передали РФ официальную ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева послом. Об этом говорится на сайте МИД РФ.
По данным российского внешнеполитического ведомства, отъезд к месту службы Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время.
Напомним, 27 февраля представители России и Соединенных Штатов провели переговоры в Стамбуле, которые были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух государств. Примечательно, что встреча продлилась более шести часов.
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Напомним, 27 февраля представители России и Соединенных Штатов провели переговоры в Стамбуле, которые были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух государств. Примечательно, что встреча продлилась более шести часов.
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Екатерина Коршунова