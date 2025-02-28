Трамп выразил уверенность в соблюдении Путиным будущего соглашения о мире с Украиной

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не нарушит будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине
Трамп отметил, что давно знает российского лидера и считает его человеком, который держит слово, основываясь на своем опыте общения с ним.
Вечером 27 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год. Соответствующий документ опубликовала американская администрация.
Читайте также:
В ДНР перехватили радиопереговоры ВСУ о бегстве бойцов под Красноармейском
«Мы в реанимации»: звезда «ДОМа-2» Саша Черно поделилась печальными новостями о сыне и поразилась жестокости людей
Солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона
«Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», — рассказал президент США журналистам в Белом доме, комментируя будущее урегулирования конфликта на Украине.Ранее «Радио 1» передавало, что в сети появилось фото из кабины военного самолета РФ в первый день СВО. Оно было сделано 24 февраля 2022 года во время первого боевого вылета.
Вечером 27 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год. Соответствующий документ опубликовала американская администрация.
Читайте также:
В ДНР перехватили радиопереговоры ВСУ о бегстве бойцов под Красноармейском
«Мы в реанимации»: звезда «ДОМа-2» Саша Черно поделилась печальными новостями о сыне и поразилась жестокости людей
Солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона
Мария Моисеева