В МИД РФ пообещали ответить на антироссийские санкции Японии

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Москва не оставит без ответа принятый Токио 25-й пакет санкций. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев, пишет РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что введенный против РФ 25-й пакет нелегитимных санкций вновь стал подтверждением приверженности Японии антироссийскому курсу. По его мнению, соответствующий шаг Токио, предпринятый накануне смены власти в Соединенных Штатах, демонстрирует недальновидность японского официоза и его поверхностное понимание глобальных геополитических процессов.
Относительного ответа на враждебные действия Россия не стремится «играть на публику», заключил посол.
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Екатерина Коршунова