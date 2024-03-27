США выступили против проведения Израилем операции в Рафахе

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Соединённые Штаты выступили против проведения Израилем операции в палестинском Рафахе, пишут «Известия». На брифинге Госдепа пресс-секретарь американского внешнеполитического Мэтью Миллер заявил, что военные действия приведут не только к жертвам населения, но и изолируют Тель-Авив на международной арене.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин III н представил cвоему израильскому коллеге Йоаву Галланту альтернативу широкомасштабной военной операции в Рафахе.
Как сообщает американский телеканал PBS, предложение включает в себя, среди прочего, точные удары по лидерам ХАМАС, получение контроля над египетской границей, усиление гуманитарной помощи и предоставление гражданам возможности покинуть Рафах.
Напомним, что ранее американский президент заявил, что США выступают против любых военных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые создают угрозу для Палестины. Байден утверждал, что для проведения крупной операции на границе Египта и сектора Газа необходим план, который бы заслуживал доверия, не создавал угрозы для безопасности Палестины и свыше миллиона человек, которые укрываются в Рафахе.
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Как сообщает американский телеканал PBS, предложение включает в себя, среди прочего, точные удары по лидерам ХАМАС, получение контроля над египетской границей, усиление гуманитарной помощи и предоставление гражданам возможности покинуть Рафах.
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Артем Путинцев