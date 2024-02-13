Востоковед Геворгян предрекла глобальный конфликт из-за операции Израиля в Рафахе

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Наземная операция израильской армии в Рафахе может привести к глобальному мировому конфликту. Об этом «Радио 1» сообщила востоковед, политолог Каринэ Геворгян.
Ранее сообщалось, что Израиль начал подготовку к наземной операции в Рафахе, несмотря на давление со стороны соседних государств, США и ООН.
Она отметила, что власти Израиля предложили Египту сотрудничество по организации нового военного лагеря в секторе Газа. Не исключено, что это будет реализовано при финансовой поддержке со стороны США.
Одновременно с этим, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт боевые действия сразу на двух фронтах: на юге Ливана и непосредственно на севере Израиля. В настоящее время страна очень нуждается в военной мощи Ирана. Если же это государство вступит в конфликт, то за этим последует череда следующих военных столкновений уже на территории Закавказья.
По прогнозу собеседницы «Радио 1», это вновь приведёт к столкновению Армении и Азербайджана. Так, на сторону второй страны встанет Турция, которая входит в НАТО. А боевое столкновение, вероятно, произойдёт на территории Армении, где расположены российские военные базы.
Однако, несмотря на отсутствие России в числе стран-участниц этого конфликта, по отношению к ней будут часто осуществляться террористические акты.
Говоря об угрозах в сторону России, востоковед уточнила, что они будут поступать с разных сторон. Так, активно накаляется обстановка в странах Балтии, в частности, из-за Эстонии, которая ведёт антироссийскую политику. Нестабильность сохраняется и в Приднестровье. К тому же, повторим, может обостриться ситуация в Закавказье.
В заключение Геворгян подчеркнула, что эскалация глобального конфликта довольно вероятна. Это, конечно же, повлечёт за собой экономические проблемы, принесёт разрушения и унесёт жизни большого количества людей.
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Она отметила, что власти Израиля предложили Египту сотрудничество по организации нового военного лагеря в секторе Газа. Не исключено, что это будет реализовано при финансовой поддержке со стороны США.
По прогнозу собеседницы «Радио 1», это вновь приведёт к столкновению Армении и Азербайджана. Так, на сторону второй страны встанет Турция, которая входит в НАТО. А боевое столкновение, вероятно, произойдёт на территории Армении, где расположены российские военные базы.
«Россия вряд ли будет вовлечена, учитывая её занятость на Украине», — уточнила Геворгян.
Однако, несмотря на отсутствие России в числе стран-участниц этого конфликта, по отношению к ней будут часто осуществляться террористические акты.
Говоря об угрозах в сторону России, востоковед уточнила, что они будут поступать с разных сторон. Так, активно накаляется обстановка в странах Балтии, в частности, из-за Эстонии, которая ведёт антироссийскую политику. Нестабильность сохраняется и в Приднестровье. К тому же, повторим, может обостриться ситуация в Закавказье.
В заключение Геворгян подчеркнула, что эскалация глобального конфликта довольно вероятна. Это, конечно же, повлечёт за собой экономические проблемы, принесёт разрушения и унесёт жизни большого количества людей.
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Анастасия Чинкова