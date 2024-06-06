США ввели санкции против десятков граждан Грузии из-за закона об иноагентах

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Соединённые Штаты приняли решение ввести визовые ограничения против десятков граждан Грузии из-за принятого в стране закона об иноагентах. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
Отмечается, что в четверг США ввели первую партию ограничений. Они коснулись членов партии «Грузинская мечта», сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.
Речь, по словам Миллера, идёт о порядке 30 лиц, которые не были уведомлены властями США о принятом решении. Однако им запрещается въезжать на территорию страны.
В понедельник, 3 июня, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того как президент страны Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Закон был принят на фоне массовых уличных протестов и угроз введения санкционных ограничений со стороны США и Евросоюза.
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Речь, по словам Миллера, идёт о порядке 30 лиц, которые не были уведомлены властями США о принятом решении. Однако им запрещается въезжать на территорию страны.
В понедельник, 3 июня, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того как президент страны Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Закон был принят на фоне массовых уличных протестов и угроз введения санкционных ограничений со стороны США и Евросоюза.
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Анастасия Чинкова