США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*

Фото: РИА Новости/пресс-служба Мосгорсуда
США ввели санкции против начальника медицинской части и отдела воспитательной работы в исправительной колонии № 3 — Алексея Лисюка и Юрия Коновеева в связи со смертью Алексея Навального*.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госдепартамента.
Отмечается, что санкции распространяются на директора исправительной колонии № 2 — Александра Муханова, где ранее отбывал наказание Навальный*. Под санкциями также оказались начальник отдела воспитательной работы Юрий Коновеев и начальник медицинской службы той же колонии — Алексей Лисюк.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления западных политиков о смерти Навального* являются безосновательными и неприемлемыми, поскольку пока нет окончательной информации и оценок со стороны медиков и судмедэкспертов.
Читайте также:
ФСИН направит комиссию в колонию №3 в ЯНАО, где скончался Навальный*
Навальный* умер в исправительной колонии
SHOT: Навальный* заявил, что против него возбудили дело о терроризме
*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Отмечается, что санкции распространяются на директора исправительной колонии № 2 — Александра Муханова, где ранее отбывал наказание Навальный*. Под санкциями также оказались начальник отдела воспитательной работы Юрий Коновеев и начальник медицинской службы той же колонии — Алексей Лисюк.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления западных политиков о смерти Навального* являются безосновательными и неприемлемыми, поскольку пока нет окончательной информации и оценок со стороны медиков и судмедэкспертов.
Читайте также:
ФСИН направит комиссию в колонию №3 в ЯНАО, где скончался Навальный*
Навальный* умер в исправительной колонии
SHOT: Навальный* заявил, что против него возбудили дело о терроризме
*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Артем Кузьмин