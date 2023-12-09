США заблокировали резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа

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США использовали свое право вето в Совете Безопасности ООН, блокируя проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по сектору Газа, сообщает РИА Новости.
Хотя 13 членов Совета высказались за принятие этого документа, США воспользовались своим вето. Великобритания воздержалась от голосования.
Резолюция, которую поддержали 97 стран-членов ООН, призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня и освобождению всех заложников. Совет Безопасности также повторил требование ко всем сторонам конфликта о соблюдении международного права.
В документе выражена глубокая обеспокоенность «из-за катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа и страданий мирного палестинского населения».
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Резолюция, которую поддержали 97 стран-членов ООН, призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня и освобождению всех заложников. Совет Безопасности также повторил требование ко всем сторонам конфликта о соблюдении международного права.
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Артем Кузьмин