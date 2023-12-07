Ожидается открытие второго КПП на границе с сектором Газа

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В ближайшие дни откроется пропускной пункт «Керем-Шалом», расположенный на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News.
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс ранее заявлял о продвижении в решении вопроса об открытии этого КПП, который находился чуть южнее единственного доступного в данный момент в этом районе пункта «Рафах».
Отмечается, что в настоящее время проводятся подготовительные работы. На телеканале также подчеркнули, что через КПП «Керем-Шалом» будет доставляться гуманитарная помощь для жителей сектора Газа.
В настоящее время доступ в сектор Газа осуществляется только через КПП «Рафах», расположенный между Египтом и сектором Газа. Через него происходит эвакуация заложников палестинского движения ХАМАС, а также доставка гуманитарных грузов для жителей анклава.
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Отмечается, что в настоящее время проводятся подготовительные работы. На телеканале также подчеркнули, что через КПП «Керем-Шалом» будет доставляться гуманитарная помощь для жителей сектора Газа.
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Анастасия Чинкова