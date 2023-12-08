В России назвали планы Израиля затопить туннели в Газе военным преступлением

Фото: iStock/Abdallah ElHajj
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил планы Израиля по затоплению туннелей в секторе Газа, называя их военным преступлением, передает ТАСС.
Информация о таких намерениях израильских властей стала объектом острой критики со стороны дипломата, который подчеркнул, что подобные действия являются очевидным нарушением международного права.
Полянский отметил, что израильская Армия обороны уже создала инфраструктуру для проведения этой операции и ведет обсуждения с США относительно технических аспектов затопления туннелей.
Дипломат также выразил озабоченность предвзятым отношением определенных СМИ, которые приветствуют этот план как тактический шаг, не задумываясь о возможных последствиях.
Полянский подчеркнул, что загрязнение грунтовых вод соленой водой может серьезно поставить под угрозу уже хрупкие сельскохозяйственные возможности в секторе Газа.
Читайте также:
Песков прокомментировал заявления о возможности переговоров на условиях Украины
Ожидается открытие второго КПП на границе с сектором Газа
В Израиле назвали общее число ракет, выпущенных ХАМАС за время конфликта
Полянский отметил, что израильская Армия обороны уже создала инфраструктуру для проведения этой операции и ведет обсуждения с США относительно технических аспектов затопления туннелей.
Полянский подчеркнул, что загрязнение грунтовых вод соленой водой может серьезно поставить под угрозу уже хрупкие сельскохозяйственные возможности в секторе Газа.
Читайте также:
Песков прокомментировал заявления о возможности переговоров на условиях Украины
Ожидается открытие второго КПП на границе с сектором Газа
В Израиле назвали общее число ракет, выпущенных ХАМАС за время конфликта
Артем Кузьмин