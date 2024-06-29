США захотели продолжить патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА

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Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. Об этом Сингх сообщила на брифинге, передает РИА Новости.
По ее словам, США продолжат «летать, плавать и действовать в международных пространствах, где это разрешено законом». Сингх заключила, что осведомлена о позиции Минобороны России, однако не может их прокомментировать.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США с беспилотниками. За последнее время, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотных летательных аппаратов.
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Екатерина Коршунова