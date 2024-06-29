США захотели продолжить патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА

Ряд британских министров призвал Демократическую партию США срочно сменить нынешнего кандидата на пост главы государства Джо Байдена в рамках президентских выборах, передает газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Отмечается

, что большинство

обращений поступило от министров-консерваторов. Они советуют заменить Байдена молодым кандидатом, который сможет победить бывшего президента США Дональда Трампа.

​

В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.



Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.



Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Подробнее об этом читайте в материале

.

​

Читайте также:

​

Трамп признал возможность России

Иностранные дипломаты

выступлением Байдена на дебатах

​

В США

в Белом доме