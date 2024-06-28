Минобороны России: над Черным морем возросла интенсивность полетов БПЛА США

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Над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, БПЛА США осуществляют разведку и указывают цели для высокоточного оружия, которое используется ВСУ для ударов по объектам на территории Российской Федерации.
В Минобороны добавили, что такие полеты сильно повышают риск воздушных инцидентов с дронами РФ. Это увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за которую будут нести государства НАТО.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. По предварительным сведеньям, пострадавших и разрушений нет.
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«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», — отмечается в сообщении.
В Минобороны добавили, что такие полеты сильно повышают риск воздушных инцидентов с дронами РФ. Это увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за которую будут нести государства НАТО.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. По предварительным сведеньям, пострадавших и разрушений нет.
Предвыборный штаб Трампа объявил победу над Байденом на прошедших теледебатах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова